Трехлетний мальчик пропал в Ярославской области

Трехлетний мальчик пропал в поселке Семибратово Ярославской области — его могла увести неизвестная женщина. Об этом сообщили волонтеры «ЯрСпас» в своей группе во «ВКонтакте».

«9 октября был уведен незнакомой женщиной из поселка Семибратово Ростовского района», — сказано в сообщении.

Мальчик был одет в зеленую куртку, черно-красную шапку и штаны с надписью TikTok. В качестве примет указано, что у мальчика светлые волосы и голубые глаза. Его рост — 92 сантиметра, телосложение среднее.

Волонтеры оставили контактные данные, по которым можно позвонить с любой информацией о ребенке. Передать сведения можно по телефонам 02, 102, 112 либо на горячую линию «ЯрСпас» по телефону 8 (910) 964-08-38.

Поиск пропавшего мальчика начали и правоохранители.

«ОМВД России по Ростовскому району устанавливается местонахождение [женщины] 2003 года рождения и [мальчика] 2018 года рождения», — сообщили на сайте регионального управления МВД.

По данным «ЯрСпаса», ребенка удалось найти. Волонтеры уточнили, что он жив, однако никакой информации о его состоянии пока нет. Неясно, обнаружили ли женщину, которая его увела.

«Найден, жив! Всем спасибо за помощь, репосты, свидетельскую информацию. Всем, кто оперативно выехал, спасибо за отклик», — поблагодарили волонтеры.