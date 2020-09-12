Трехкратной олимпийской чемпионке, депутату Госдумы Ирине Родниной исполнился 71 год

Ирина Роднина отдала спорту высших достижений 36 лет своей жизни, после окончания карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также проявила себя как активный общественный деятель.

Ирина Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве, окончила Государственный институт физической культуры в 1974 году. Трудовую деятельность начала еще в 1965 году в ЦСКА, была членом сборной команды СССР с 1965 по 1981 год. В 1981 году стала тренером сборной СССР.

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С 1990 по 2002 год была тренером в Лейк-Эрроухед в США. В 2005 году стала членом Общественной палаты Российской Федерации, с 2008-го по настоящее время — депутат Государственной думы РФ. Также Роднина была членом Совета при президенте России по физической культуре и спорту с 2002 по 2012 год.

С 2016 года Ирина Константиновна возглавляет региональную общественную организацию «Федерация фигурного катания на коньках Московской области». Это одна из самых больших федераций в России (на территории Московской области действует 39 ледовых катков). За это время выросло число спортсменов в сборной России из Подмосковья, также команда Московской области получила право представлять РФ на чемпионате мира среди юниоров 2019 года. Сборная Подмосковья заняла третье место на спартакиаде учащихся России.

Ирина Роднина внесла большой вклад в развитие массового спорта в регионе: количество коллективов, занимающихся спортивным балетом на льду, увеличилось в три раза. Проводится социальная работа: детей из детдомов учат фигурному катанию, проходят обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию и танцам на льду.

Ирина Константиновна — заслуженный мастер спорта СССР, награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. В октябре 2019 года ей было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».