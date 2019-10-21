Трехдневный траур объявили после гибели семьи при пожаре в Ростове

«Глава Ростовского муниципального района подписал постановление об объявлении траура в связи с пожаром в жилом доме», — заявила она.

Отрывина уточнила, что траур продлится с 21 по 23 октября. На территории района приспущены флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел утром в субботу, 19 октября. По данным районного ГУ МЧС из-за возгорания погибли семь человек — из них пятеро детей от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще трое госпитализированы, они получили различные ожоги.

Правоохранительные органы заявили, что возгорание возникло из-за поджога. Они также задержали подозреваемого — мужчину 1982 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Мотивы преступления выясняются.