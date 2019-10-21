  • Трехдневный траур объявили после гибели семьи при пожаре в Ростове

    21 октября 2019, 16:05

    Нина Петлинова

    Трехдневный траур объявлен в Ростовском районе Ярославской области, где при пожаре жилого дома погибли семь человек. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник управления по связям со СМИ администрации Ростовского района Любовь Отрывина.

    «Глава Ростовского муниципального района подписал постановление об объявлении траура в связи с пожаром в жилом доме», — заявила она.

    Подробнее

    Отрывина уточнила, что траур продлится с 21 по 23 октября. На территории района приспущены флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

    Пожар в многоквартирном жилом доме произошел утром в субботу, 19 октября. По данным районного ГУ МЧС из-за возгорания погибли семь человек — из них пятеро детей от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще трое госпитализированы, они получили различные ожоги.

    Правоохранительные органы заявили, что возгорание возникло из-за поджога. Они также задержали подозреваемого — мужчину 1982 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Мотивы преступления выясняются.