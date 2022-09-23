Трехдневный фестиваль начался в Петербурге ко Дню туризма | 360°

Общество 23 сентября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber Трехдневный фестиваль начался в Петербурге ко Дню туризма

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Фестиваль туризма пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 сентября. Об этом сообщила газета Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

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Мероприятие приурочили к Всемирному Дню туризма. Оно будет проходить на Дворцовой площади. Для жителей города откроются тематические павильоны и интерактивные инсталляции. Также они смогут посмотреть светомузыкальное шоу и выступления творческих коллективов.

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