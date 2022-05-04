Трехдневная рабочая неделя началась в России

В России в среду, 4 мая, начинается короткая рабочая неделя. Она будет состоять из трех дней и завершится четырехдневными выходными. Об этом сообщили в Роструде.

Как ранее сообщили в ведомстве, 1 мая является Днем весны и труда и относится к нерабочим праздничным дням. Кроме того, по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.

Короткая рабочая неделя завершится четырехдневными выходными, связанными с празднованием Дня Победы 9 мая.

В Роструде также напомнили, что нерабочие праздничные выходные не являются причиной для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад. Тем, у кого оклад не установлен, работодатель должен выплатить за нерабочие дни, в которые они не привлекались к работе, дополнительное вознаграждение. Оно определяется коллективным договором, соглашениями или локальным актом.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рекомендовал для минимизации заражения коронавирусом во время майских праздников больше времени проводить на свежем воздухе.