В России начинается неделя, которая включит в себя только три рабочих дня. Об этом напомнили в Роструде. Это связано в с празднованием Дня Победы.

Рабочими будут среда, четверг и пятница, 11–13 мая.

По информации Роструда, 9 мая относится к нерабочим праздничным дням. Выходной с воскресенья, 2 января, был перенесен на вторник, 10 мая.

Предыдущая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда.

В Роструде отмечают, что нерабочие праздничные дни не являются поводом для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад. Кроме того, тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие дни, в которые они не привлекались к работе, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер определяется коллективным договором, соглашением или локальным актом.

Ранее сообщалось, что ветерану Великой Отечественной войны Константину Канаки, который живет в Афинах, передали поздравление с 77-й годовщиной Победы от президента России Владимира Путина. Слова российского лидера передал военный атташе РФ Александр Приходько.