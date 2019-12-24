Трех жителей Уфы осудили за убийство предпринимателя
В столице Башкирии осудили трех мужчин за заказное убийство бизнесмена зимой прошлого года. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую прокуратуру.
По данным издания, бизнесмена застрелили на улице Ферина зимой 2018 года. Сообщники следили за своей жертвой и тщательно готовили убийство. Они напали на него, когда он ехал на своем автомобиле. Полученные раны оказались смертельными. Во время судебного заседания сообщники не признали своей вины.
Исполнителя приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Двоих его подельников тоже ждет колония. Один проведет за решеткой 19 лет, другой — 18. Кроме того, их обязали возместить моральную компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей. Дело заказчика убийства суд рассмотрит отдельно.