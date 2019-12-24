Трех жителей Уфы осудили за убийство предпринимателя

По данным издания, бизнесмена застрелили на улице Ферина зимой 2018 года. Сообщники следили за своей жертвой и тщательно готовили убийство. Они напали на него, когда он ехал на своем автомобиле. Полученные раны оказались смертельными. Во время судебного заседания сообщники не признали своей вины.

Исполнителя приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Двоих его подельников тоже ждет колония. Один проведет за решеткой 19 лет, другой — 18. Кроме того, их обязали возместить моральную компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей. Дело заказчика убийства суд рассмотрит отдельно.