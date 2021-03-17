Трех жителей Красноярска осудят за ограбление

В Красноярске перед судом предстанут трое местных жителей, которых обвинили в ограблении. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, 57-летняя горожанка организовала ограбление своей подруги. Она предложила знакомому 500 тысяч рублей за помощь. Мужчина взял с собой 17-летнего племянника и они втроем отправились на дачу к потерпевшей.

Когда хозяева заснули, преступники ворвались в дом и связали их, после чего забрали из сейфа 10 миллионов рублей, мобильники и иномарку Mercedes-Benz. Грабителей поймали. Их ждет скамья подсудимых.