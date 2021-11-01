Трех женщин задержали в Грозном по подозрению в колдовстве

В Грозном полицейские задержали трех женщин по подозрению в колдовстве. Об этом рассказали по национальному телевидению.

Журналисты ЧГТРК «Грозный» рассказали, что Зула Курашева, Тумиша Кунтумова и Ирина Адаева проводили обряды и занимались целительством. В ролике показано, как одна из задержанных вводит другую в транс при правоохранителях.

Главный врач Центра исламской медицины Адам Эльджуркаев провел обследование женщины в трансе. Он разговаривал с ней, пока она описывала ему свои странные видения. Одна женщина рассказала, что привезла из Калмыкии волшебный камень. По ее словам, он усиливает свои свойства, если его поместить в аквариум. Другая колдунья рассказала, что в своей работе использует христианские молитвы. Врач при этом подчеркнул, что это работает только на христианах.

В середине октября рязанец с подругой признались в убийстве подростка. Они рассказали, что всему виной роковая случайность во время магического ритуала. Тело мальчика было найдено в лесу около деревни Земенки в Рязанской области.