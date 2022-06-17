Трех участников конфликта со стрельбой осудят в Перми

В Перми скамья подсудимых ждет трех мужчин, которых обвинили в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, драка произошла в августе прошлого года в кафе. Один из участников потасовки позвонил своему отцу и признался, что его избили. Через какое-то время в заведении появились двое мужчин, которые выстрелили в обидчика пострадавшего из травмата. После задержания выяснилось, что они были под воздействием наркотиков. Уголовное дело передано в суд.