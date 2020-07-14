Трех сподвижников экс-схиигумена Сергия отстранили от службы

Схиигумен Сергий не прекратил службы даже после лишения сана. Не прекращали богослужение и трое его приближенных, которых РПЦ тоже временно отстранила от церковных обязанностей. Их ждет церковный суд.

В Екатеринбургской епархии уточнили для сайта Ura.ru, что речь идет об иерее Сергей Берестове, иеромонахе Иоанне (Иванове) и иеромонахе Германе (Лазареве). Они вели службу вместе с Сергием.

Им запретили богослужения до выяснения вины и степени ответственности. По словам секретаря Епархиального совета Екатеринбургской епархии Вениамина Райникова, заседание суда должно состояться после Царских дней. Точная дата пока не называется.

«Если бы нам это точно было известно (что они сослужили — прим. ред.), то уже и решение было бы. Это должно превратиться в доказанный факт», — подчеркнул Райников.

У священнослужителей есть право говорить в свою защиту. Церковь, уверили в епархии, от них «не отворачивается».

Пока что сам экс-схиигумен Сергий не прекращает своих выступлений из Среднеуральского монастыря. Опальный монах снискал поддержку многих людей, в том числе и знаменитостей.