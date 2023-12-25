Общество 25 декабря 2023, 23:24 Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили после костюмированной вечеринки Сотрудники телеканала «Волгоград 24» лишились работы из-за вечеринки в костюмах Unsplash

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Трех сотрудников российского телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») уволили после костюмированной вечеринки, фотографии с которой оказались в Сети. Об этом сообщили в Telegram-канале вещателя.

Мероприятие организовали сами сотрудники, при этом некоторые из них «нарушили этические нормы». После служебного расследования с «Волгограда 24» уволили двух продюсеров и ведущую Арину Иваненко. Замдиректора по телевидению и радио Надежде Кулешовой объявили выговор.

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В прошедшие выходные журналисты опубликовали снимки с вечеринки в социальных сетях, а затем фото распространились в местных Telegram-каналах. Некоторые участники мероприятия были в образах героев фильмов и комиксов: Харли Квинн, Женщины-кошки, киллеров и монашек.

Жительницу Великобритании ранее уволили из-за ее поведения на корпоративной вечеринке. В компании отметили, что девушка совершила «грубый проступок», но деталей случившегося не раскрыли.