Трех сотрудников Роспотребнадзора наградили орденом Пирогова за борьбу с ковидом
Три псковских сотрудника Роспотребнадзора по поручению президента РФ получили орден Пирогова. Вручал их лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Невские новости».
«Мы понимаем, что без вашей работы сценарий борьбы с коронавирусом было бы сложно представить. Вы делаете крайне важную и жизненно необходимую для людей работу», — отметил губернатор.
Он добавил, что в последние два года работу сотрудников Роспотребнадзора сложно переоценить. Благодаря им в области выявляется много очагов заболевания ковидом.
Награды получили начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Сергей Луценко, начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Калинина и заместитель руководителя территориального управления Елена Припутенко.