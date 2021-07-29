Трех преступников поймали на краже 5 млн рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге бойцы СОБР задержали трех мужчин, имеющих множество судимостей. Они украли у местного бизнесмена пять миллионов рублей, написали «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратился коммерсант с заявлением о том, что неизвестные украли из его офиса крупную сумму денег. Здание, откуда вынесли деньги, находится на Витебском проспекте.

Правоохранителям понадобилась неделя, чтобы найти преступников. При обыске у них было изъято несколько мобильных телефонов, цифровая техника, банковские карты и коллекция монет.

Сообщается, что все трое задержанных ранее были неоднократно судимы. Двое мужчин были привлечены к ответственности 8 и 9 раз, а третий — трижды.