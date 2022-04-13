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    13 апреля 2022, 13:39

    Трех мужчин осудят по обвинению в убийстве в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге перед судом предстанут трое мужчин, которых обвинили в убийстве и краже. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

    Следствие предполагает, что обвиняемые убили мужчину на улице Адмирала Черокова. Затем они забрали у него ключи от квартиры, явились туда и обнаружили там сожительницу убитого. Злоумышленники избили и связали женщину, после чего вынесли из жилища имущество. Уголовное дело в их отношении направлено в суд.