Трех мужчин осудят по обвинению в убийстве в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут трое мужчин, которых обвинили в убийстве и краже. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Следствие предполагает, что обвиняемые убили мужчину на улице Адмирала Черокова. Затем они забрали у него ключи от квартиры, явились туда и обнаружили там сожительницу убитого. Злоумышленники избили и связали женщину, после чего вынесли из жилища имущество. Уголовное дело в их отношении направлено в суд.