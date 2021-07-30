Трех кубинцев задержали при попытке переплыть границу России на матрасе

Российские пограничники задержали трех кубинцев: они планировали пересечь границу России и Эстонии. Для этого граждане Кубы хотели переплыть реку Нарву на надувных матрасах. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

«В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики», — уточнили в ведомстве. Сообщение процитировало РИА «Новости».

При этом иностранцы признались, что собирались перебираться из одной страны в другую, пока не попадут в Испанию, — там у одного из «путешественников» живет дочь. Пограничники отметили, что самому младшему задержанному 29 лет. Еще двум — 51 и 53 года.

В ведомстве отметили, что кубинцы тщательно изучили местность и купили надувные матрасы, чтобы переплыть Нарву. С собой у них были сумки с личными вещами и документами. Задержанных отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Их привлекли к административной ответственности за незаконную попытку пересечения границы. Теперь их выдворят из России.