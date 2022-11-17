Общество 17 ноября 2022, 14:43 Трех екатеринбуржцев осудят по обвинению в убийстве

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В Екатеринбурге трех местных жителей обвинили в смертельном избиении 29-летнего мужчины. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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В ведомстве сообщили, что обвиняемые решили заступиться за свою знакомую. Они узнали, что у нее возник конфликт с неким горожанином. Мужчины встретились с ним и сильно избили его. Пострадавший получил смертельные травмы и позднее скончался. Обвиняемых ждет скамья подсудимых.