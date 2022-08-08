Трех человек осудят за торговлю мефедроном в Перми

В Перми перед судом предстанут трое местных жителей, которых обвинили в торговле запрещенными веществами. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Осенью прошлого года правоохранители задержали трех человек, которые торговали мефедроном в особо крупном размере. Выяснилось, что задержанные состояли в организованной преступной группе и сбывали наркотики около полугода. В их машине полицейские нашли 60 свертков с запрещенными веществами. Уголовное дело передано в суд.