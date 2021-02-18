Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение ввести новый праздник — День здорового образа жизни — и сделать его выходным.

Парламентарий заметила, что сегодня государством делается достаточно много, чтобы люди занимались спортом без дополнительных трат. В частности, на улицах оборудованы спортивные площадки, часто объявляются марафонские забеги и прочие спортивные мероприятия.

«Мне кажется, что ограничиваться одним днем — достаточно мало будет, но как сама идея — хорошая, мне кажется, что она просто требует дополнительной проработки», — подытожила законодатель.