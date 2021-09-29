Требования к порядку оформления электронных паспортов проработают в МВД

МВД совместно с Минцифры России занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, рассказали ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел.

«<…> МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и заинтересованными государственными органами прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем», — сообщили в пресс-центре МВД.

Сейчас, как уточняется, проходят обсуждения требований к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, которое необходимо для его оформления.

Пилотным регионом по выдаче электронных паспортов рассматривается Москва, отметили в министерстве. Остальные российские регионы — по мере технической готовности, определяемой правительством, отметил RT.

Глава Минцифры Максут Шадаев в начале сентября выступил на всероссийском марафоне «Новое знание». Там он рассказал, что график запуска проекта цифрового паспорта появится до конца текущего года. Бумажный документ сменят смарт-карта и мобильный цифровой ID, который человек может показывать на смартфоне.

Процедура смены документа будет исключительно добровольной. Любой может по желанию перейти на новый формат паспорта.