Общество 03 марта 2023, 12:28 Требования к форме предложили закрепить в российских школах Замглавы Минпросвещения Корнеев: нужно закрепить в школах требования к дресс-коду РИА «Новости»

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Минпросвещения России выступило с инициативой закрепить за региональными школами обязанность утверждать требования к дресс-коду учеников. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Андрей Корнеев, сообщил ТАСС.

«Мы предлагаем выступить с инициативной закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде», — сказал Корнеев во время заседания комитета Госдумы по просвещению.

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По его словам, дети в школах не должны носить балахоны и рваные джинсы. Он уточнил, что данная инициатива — не обязанность, а право. Им воспользовались уже 37 субъектов страны. Замминистра просвещения подчеркнул, что нужно закрепить общие требования на уровне региона, а учебные учреждения уже будут за этим следить.

Глава ведомства Сергей Кравцов на заседании отметил, что требования к одежде не должны распространяться на внешний вид ученика в целом. Например, он имеет право ходить с тем цветом волос, с которым хочет.