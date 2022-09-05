Общество 05 сентября 2022, 02:39 Поделиться Telegram

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Viber Требования для получения прав категории D ужесточат в России «Известия»: в России ужесточат требования для получения прав категории D Pxhere.com

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В сентябре нижняя палата парламента намерена принять законопроект, который предполагает несколько поправок, ужесточающих получение водительских прав в России. Об этом сообщили «Известия». Одна из ключевых касается выдачи водительского удостоверения категории D.

Эта категория позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более.

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Получить категорию D можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее года, следует из предложений.

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Изменения также затронут людей, которые решили заново получить водительские права после того, как были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии. Им запретят допуск к сдаче экзаменов по управлению авто до истечения срока наказания. Он, согласно законодательству, составляет не менее двух лет. Лиц с иностранными водительскими удостоверениями также ждут нововведения.

Зарубежные документы предлагается признавать недействительными через полгода после того, как их владелец получил вид на жительство в России или российский паспорт.

За первые шесть месяцев 2022 года возбуждено 90,2 миллиона административных дел в области безопасности дорожного движения. В процентном соотношении количество штрафов за нарушение ПДД выросло в России на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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