Все новости

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:48

Жители Подмосковья смогут записаться на консультацию по долгостроям до 7 сентября

Важное

05 сентября 2022, 10:46

Промышленную ипотеку запустят в России

Реклама

Важное

05 сентября 2022, 10:27

Террорист-смертник взорвался у ворот российского посольства в Кабуле — СМИ

Важное

05 сентября 2022, 10:25

Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

Важное

05 сентября 2022, 10:22

Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде

Подмосковье

05 сентября 2022, 10:12

Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

Эксклюзив

05 сентября 2022, 10:10

Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска

Криминал

05 сентября 2022, 10:08

Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми

Важное

05 сентября 2022, 10:01

Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ

Общество

05 сентября 2022, 02:39

Требования для получения прав категории D ужесточат в России

«Известия»: в России ужесточат требования для получения прав категории D

Читать 360tv в

В сентябре нижняя палата парламента намерена принять законопроект, который предполагает несколько поправок, ужесточающих получение водительских прав в России. Об этом сообщили «Известия». Одна из ключевых касается выдачи водительского удостоверения категории D.

Эта категория позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более.

Реклама

Получить категорию D можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее года, следует из предложений.

Реклама

Изменения также затронут людей, которые решили заново получить водительские права после того, как были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии. Им запретят допуск к сдаче экзаменов по управлению авто до истечения срока наказания. Он, согласно законодательству, составляет не менее двух лет. Лиц с иностранными водительскими удостоверениями также ждут нововведения.

Зарубежные документы предлагается признавать недействительными через полгода после того, как их владелец получил вид на жительство в России или российский паспорт.

За первые шесть месяцев 2022 года возбуждено 90,2 миллиона административных дел в области безопасности дорожного движения. В процентном соотношении количество штрафов за нарушение ПДД выросло в России на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама