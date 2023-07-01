Общество 01 июля 2023, 16:53 Требование властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру в УПЦ назвали самоуправством УПЦ: требование властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру незаконно РИА «Новости»

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Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно. Такое заявление сделали в в канонической Украинской православной церкви.

В юридическом отделе УПЦ заявили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке. Суд еще не принял никакого решения.

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«Требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство», — указано на сайте.

Ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, показал письмо, которое пришло от министерства культуры страны до решения суда. Власти потребовали, чтобы монахи освободили некоторые корпуса лавры и отдали ключи.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры — одного из первых монастырей Киевской Руси — накалилась в конце марта. К лавре регулярно начали приезжать силовики, срезать замки, отключать сигнализацию, не пускать на территорию людей. Ранее власти Украины решили открыть музей гетмана Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре.

Правительственная комиссия минкультуры страны провела ревизию и составила акт о передаче взятого в аренду Украинской православной церкви имущества обратно в пользу государственного заповедника. Но священнослужители отказались его принимать и покидать территорию.