Требование IIHF вернуть белорусский флаг в Риге поддержали в Думе

Член думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обсудил с RT ситуацию с заменой белорусского флага на чемпионате мира по хоккею, который проходит в столице Латвии.

Мэр Риги Мартиньш Стакис распорядился сменить флаг Белоруссии на красно-белую символику оппозиции. Он появился на городской площади, где размещены флаги стран-участниц ЧМ. Подобные действия возмутили Международной федерации хоккея (IIHF). Глава IIHF Рене Фазель назвал их неприемлемыми.

«К сожалению, все это продолжение ситуации на чемпионате мира по шашкам, где организаторы приняли совершенно беспрецедентное решение убрать российский флаг прямо во время партии. <…> Я поддерживаю IIHF, которая потребовала вернуть флаг Белоруссии в ультимативной форме», — подчеркнул Свищев.

Он выразил надежду, что у рижских властей хватит ума извиниться и подписать с IIHF мировое соглашение.