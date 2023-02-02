Эксклюзив 02 февраля 2023, 13:54 Требовал наличные и выставил из маршрутки. Водитель накричал на девочку-инвалида в Краснодаре В Краснодаре водитель выгнал из маршрутки девочку-инвалида из-за отсутствия наличных РИА «Новости»

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Имеющая инвалидность школьница в Краснодаре столкнулась с грубым поведением водителя маршрутки. Девочка не смогла оплатить проезд наличными, и ее дважды высадили из транспортного средства. Мать девочки Анастасия рассказала «360» подробности случившегося.

Женщина объяснила, что дочь занимается в коррекционной школе и каждый день ездит туда-обратно на маршрутке.

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«Девочка, как обычно, в 14:10 30 января закончила учебу и пошла на остановку. У нее есть деньги всегда только на карте, она у нас очень плохо считает, поэтому наличные не даем. Дочь села в маршрутку, приложила карту, но у нее не списались деньги», — пояснила Анастасия.

Тогда школьница позвонила маме. Во время телефонного разговора женщина услышала крик водителя, который ругался на ребенка. Мужчина предложил ей либо выйти, либо оплатить проезд наличными.

Девочка пыталась выйти из ситуации и попросила у водителя номер, по которому можно было бы перевести деньги. Водитель ответил отказом в грубой форме.

«Она расстроилась, испугалась, не знала, что делать», — подчеркнула мама.

Одна из пассажирок маршрутки заплатила за ребенка, на остановке около дома девочку встретила бабушка. Она поинтересовалась у водителя, что случилось. Он ответил, что принимает только наличные, а автомат для оплаты карточками не работает. Водитель предложил спросить у его руководства, почему так вышло.

Бабушка школьницы так и поступила. Оператор пообещал, что с сотрудником проведут беседу. Однако 31 января ситуация повторилась: девочка после уроков зашла в маршрутку с тем же водителем, у нее опять не сработала карта.

«Он ей показал пальцем на дверь и сказал: „Выходи. Ищи банкомат, чтобы снять деньги“», — пересказала события мама ребенка.

В итоге школьница села в другую маршрутку, там оплатила поездку картой и благополучно добралась до дома.

«Мы сидим теперь дома, она боится идти на маршрутку. Говорит: „Мама, я его боюсь, он опять будем там“», — добавила женщина.

Анастасия уже сходила в школу, сообщила о произошедшем и написала заявление в полицию.

Прокуратура Краснодарского края уже организовала проверку по данному происшествию. Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям юридического лица по соблюдению законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров городским транспортом, а также действиям водителя.