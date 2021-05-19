Травмы от катания на электросамокатах выделили в отдельное направление в медицине

Россияне стали так часто получать травмы во время езды на электросамокатах и электроколесах, что в травматологии начало формироваться отдельное направление — травматизм с использованием электроустройств. Об этом рассказал директор Национального центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Александр Губин.

Сегодня прошла онлайн-конференция с его участием. Трансляцию ввел сайт «Россия сегодня». В течение века на базе этого учреждения проходят научные исследования, продолжают разрабатываться и совершенствоваться медицинские технологии, также развиваются образовательные проекты.

За последнее время травм, которые пешеходы получали, катаясь на электросамокате, становится все больше. Из-за этого ведутся споры и выдвигаются инициативы по ограничению движения на самокатах.

В частности, несколько дней назад артиста Мариинского театра Давида Залеева госпитализировали после падения с самоката. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он получил серьезную травму головы, сейчас мужчина подключен к аппарату ИВЛ, он находится в состоянии медикаментозной комы. По неподтвержденной информации, артист в тот момент мог быть в состоянии алкогольного опьянения.