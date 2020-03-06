Травматолога осудили за смерть мальчика в Пензе
В Пензе перед судом предстал травматолог, работавший в областной детской больнице. По его вине погиб мальчик, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, в октябре 2018 года в травмпункт поступил мальчик с переломом правой руки. Ему наложили гипс и отправили домой.
«На следующий день „скорая“ привезла ребенка в травмпункт с жалобами на наличие отечности мягких тканей, болезненности пальцев правой кисти и гипертермии», — рассказали в ведомстве.
Выяснилось, что исполнявший на тот момент обязанности заведующего врач недооценил степень тяжести состояния мальчика. Он не госпитализировал его в стационар для уточнения диагноза. В итоге мальчик скончался. Медик получил полтора года ограничения свободы. Кроме того, его лишили права заниматься врачебной деятельностью на протяжении двух лет.