Травматолога осудили за смерть мальчика в Пензе

По данным информагентства, в октябре 2018 года в травмпункт поступил мальчик с переломом правой руки. Ему наложили гипс и отправили домой.

«На следующий день „скорая“ привезла ребенка в травмпункт с жалобами на наличие отечности мягких тканей, болезненности пальцев правой кисти и гипертермии», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что исполнявший на тот момент обязанности заведующего врач недооценил степень тяжести состояния мальчика. Он не госпитализировал его в стационар для уточнения диагноза. В итоге мальчик скончался. Медик получил полтора года ограничения свободы. Кроме того, его лишили права заниматься врачебной деятельностью на протяжении двух лет.