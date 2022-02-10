Травматолог указал на ошибки, допущенные при лечении Пушкина

Врач-травматолог Сергей Ангархаев рассказал «Газете.ru», что при лечении Александра Пушкина, который получил смертельное ранение на дуэли, были допущены серьезные ошибки.

Ангархаев допустил, что к отказу органов в организме Пушкина могло привести промывание кишечника. По его мнению, последнее дело сделала клизма.

«Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Он объяснил, что кровь перестает выполнять свои функции, и возникает полиорганная недостаточность (отказ всех органов).

«Жалко, когда начинаешь задумываться, как его лечили», — добавил собеседник издания.