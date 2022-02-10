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    10 февраля 2022, 19:19

    Травматолог указал на ошибки, допущенные при лечении Пушкина

    Артур Блянихов

    Врач-травматолог Сергей Ангархаев рассказал «Газете.ru», что при лечении Александра Пушкина, который получил смертельное ранение на дуэли, были допущены серьезные ошибки.

    Ангархаев допустил, что к отказу органов в организме Пушкина могло привести промывание кишечника. По его мнению, последнее дело сделала клизма.

    «Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость. Это может вызвать инфекционно-токсический шок, когда развивается сильное воспаление в организме», — цитирует специалиста ИА Nation News.

    Он объяснил, что кровь перестает выполнять свои функции, и возникает полиорганная недостаточность (отказ всех органов).

    «Жалко, когда начинаешь задумываться, как его лечили», — добавил собеседник издания.