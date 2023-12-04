04 декабря 2023, 15:25
Травматолог Тихонов: чаще всего при падении на льду люди ломают кости рук
После падений на скользкой поверхности у пострадавших чаще всего диагностируют переломы костей рук и вывих плеча. Об этом сообщил травматолог-ортопед Олесь Тихонов сайту телеканала «Мир 24».
По словам специалиста, это объясняется тем, что при падении человек инстинктивно выставляет руки. Также часто диагностируются травмы голеностопного сустава — растяжения или переломы лодыжек.
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Если падение уже неизбежно, то лучше всего попытаться приземлиться на бок. Это уменьшит риск травмирования важных органов и позволит телу лучше распределить силу удара, добавил врач.
Врачи
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