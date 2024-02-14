14 февраля 2024, 14:31
Травматолог Терновой: рифленая зимняя подошва поможет избежать падений на льду
При падении на льду взрослый человек может получить серьезные телесные повреждения, включая смертельные. Травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал в беседе с сайтом телеканала «Звезда», как обезопасить себя в период гололеда.
По его словам, важно соблюдать правила движения, схожие с ПДД. Во время прогулки необходимо убрать телефон, смотреть за дорогой и не отвлекаться, отметил врач.
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Он также посоветовал использовать обувь с рифленой зимней подошвой. Такой вариант поможет избежать потери равновесия на скользкой поверхности.
Врачи
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