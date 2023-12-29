Общество 29 декабря 2023, 15:27 Травматолог Соколова посоветовала обходить здания, с которых может упасть снег

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Падение ледяной глыбы может привести к серьезным травмам. Чтобы уберечь себя и детей, следует обходить стороной те здания, с которых может упасть снег и сосульки, сообщила врач-травматолог Светлана Соколова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, также стоит обходить участки дороги со следами уже упавших ледяных глыб — аналогичные обвалы могут произойти и на других частях кровли. При странном шуме сверху следует сразу прижаться к стене здания.

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Соколова посоветовала объяснить детям, почему играть зимой под крышами и возле них опасно, сообщил «Крым 24».