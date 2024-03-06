06 марта 2024, 13:40
Травматолог Перетолчин напомнил, что бешенство неизлечимо и смертельно опасно
Одна из главных опасностей укуса собаки — риск заразиться бешенством. Об этом News.ru рассказал травматолог Павел Перетолчин.
Он предупредил, что бешенство не лечится и приводит к летальному исходу. Поэтому после нападения собаки, особенно если она бродячая, нужно сразу обратиться к врачу. Если не принять вовремя необходимые меры, пациент может умереть.
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«Вакцинироваться надо при укусе любого животного, исключая домашних питомцев, с имеющимся паспортом прививок, в котором есть прививка от бешенства, сроком до года», — отметил Павлел Перетолчин.
Животные
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