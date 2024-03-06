Общество 06 марта 2024, 13:40 Травматолог Перетолчин напомнил, что бешенство неизлечимо и смертельно опасно

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Одна из главных опасностей укуса собаки — риск заразиться бешенством. Об этом News.ru рассказал травматолог Павел Перетолчин.

Он предупредил, что бешенство не лечится и приводит к летальному исходу. Поэтому после нападения собаки, особенно если она бродячая, нужно сразу обратиться к врачу. Если не принять вовремя необходимые меры, пациент может умереть.

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«Вакцинироваться надо при укусе любого животного, исключая домашних питомцев, с имеющимся паспортом прививок, в котором есть прививка от бешенства, сроком до года», — отметил Павлел Перетолчин.

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