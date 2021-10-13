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    13 октября 2021, 16:17

    Травматолог из Петербурга 118 раз прыгнул с парашютом

    Травматолог-парашютист Антон Подсонный рассказал о своем увлечении

    Дарья Морозова

    Травматолог из Санкт-Петербурга Антон Подсонный рассказал об увлечении парашютным спортом. Он прыгал с парашютом 118 раз. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Мужчина рассказал, что для него это такой способ избавиться от эмоционального напряжения.

    «Ты на какой-то миг забываешь обо всем, даже о работе, о семье. Ты полностью концентрируешься на прыжке, твоя задача — думать только об этом», — пояснил он.

    Подсонный уточнил, что после прыжков он испытывает невероятную эйфорию, которая длится еще около двух недель.