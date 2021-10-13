Травматолог из Петербурга 118 раз прыгнул с парашютом

Травматолог из Санкт-Петербурга Антон Подсонный рассказал об увлечении парашютным спортом. Он прыгал с парашютом 118 раз. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Мужчина рассказал, что для него это такой способ избавиться от эмоционального напряжения.

«Ты на какой-то миг забываешь обо всем, даже о работе, о семье. Ты полностью концентрируешься на прыжке, твоя задача — думать только об этом», — пояснил он.

Подсонный уточнил, что после прыжков он испытывает невероятную эйфорию, которая длится еще около двух недель.