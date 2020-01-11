Травматолог из Омска отказался принимать пациентов и уволился

Медик честно признался, что пришел на работу нетрезвым и подчеркнул. что принимать пациентов не будет. Исключение сделает только для неотложных больных, после чего окончательно уйдет из профессии.

Врач пожаловался, что в 71 год до сих пор вынужден ходить на работу. При этом получает от всего 30 тысяч рублей. Кроме того, по его словам, ему надоело заниматься приписками «виртуальных больных», чтобы отчитываться перед страховыми компаниями.

«Я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться», — подчеркнул врач.

До того момента пока не пришел его сменщик больным помощь оказывали медсестры.

Омский Минздрав в беседе с Ura.ru подтвердили, что врач действительно уволился. Для его замены на место прибыл другой специалист. По факту происшествия и признания травматолога о «приписках» началась проверка.