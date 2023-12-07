Общество 07 декабря 2023, 12:32 «Травля одноклассников была и в моем детстве». Симоньян увидела в брянской стрельбе знак больших проблем Главред RT Симоньян: стрельба в Брянске показала, что что-то важное сломалось РИА «Новости»

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Причиной стрельбы в брянской гимназии стали не буллинг и доступность оружия, а перемены в обществе. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила об этом в своем Telegram-канале.

Она заявила, что проблема издевательств в школе была и в ее детстве, дети дрались в школьных дворах. У их отцов тоже было оружие, но его не использовали для стрельбы по одноклассникам. Хотя рамки-металлоискатели на входе, напомнила Симоньян, тогда не ставили.

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«Травля одноклассников была и в моем детстве. <…> Что-то принципиальное сломалось. Как написал первый скулшутер аж 100 лет назад на воротах школы, прежде чем ее взорвать: „Преступниками не рождаются, их делают“», — заявил она.

Депутат Александр Хинштейн назвал одной из причин произошедшего халатность. Школьница в Брянске открыла огонь из охотничьего ружья отца. Пострадали пять человек, двое погибли. Он заявил, что нужно жестче следить за соблюдением правил хранения оружия.