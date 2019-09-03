Траурные мероприятия в Беслане посетили 10 тысяч человек

«За три дня траурные мероприятия посетили порядка 10 тысяч человек. Только сегодня было пять тысяч человек. В первый день — три тысячи человек», — сказал собеседник агентства.

Память жертв теракта в Беслане почтили в Москве Подробнее

Память погибших почтили также представители духовенства. Архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид провел Божественную литургию в разрушенном спортзале Первой бесланской школы.

«В 13:05 раздались два удара колокола, именно в это время 15 лет назад в ней прозвучал первый взрыв, затем была объявлена минута молчания. В 13:20 начался Крестный ход — люди от храма, сооруженного во дворе бесланской школы, прошли до Мемориального комплекса „Город ангелов“», — сообщили в республиканском правительстве.

Затем под отсчет метронома на мемориале были произнесены имена погибших детей. Школьники выпустили в небо белые шары. К «Древу скорби» и памятнику погибших сотрудников спецподразделений были возложены цветы.

15 лет назад жертвами террористов в Беслане стали 334 человека. Из 318 погибших заложников — 186 дети.