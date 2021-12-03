Траурные мероприятия по погибшим в шахте «Листвяжная» начались в Кузбассе

Во всех муниципалитетах Кузбасса начались траурные мероприятия в память о шахтерах и спасателях, погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Памятные митинги, панихиды, церемонии возложения цветов пройдут в пятницу, 3 декабря, на девятый день после трагедии.

Ровно в 08:21 (04:21 мск) — в это время произошел взрыв — во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов в память о погибших. Жители регионального центра пришли к монументу «Память шахтерам Кузбасса». Как сообщил ТАСС, на траурный митинг в Кемерово пришли многие коллективы горнодобывающих предприятий. Почтить память погибших собрались и ветераны этой отрасли, официальные лица, а также все неравнодушные жители. Была объявлена минута молчания.

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» был открыт в 2003 году. На постаменте установлена фигура горняка, у которого в одной руке отбойный молоток, вторая ладонь приложена к его сердцу.

В самом поселке Грамотеино, где и располагается шахта «Листвяжная», цветы возложили к мемориалу в память о горноспасателях, погибших в 2000 году. Тогда они принимали участие в ликвидации последствий аварии, произошедшей на шахте «Комсомолец». В мероприятии в пятницу, 3 декабря, принял участие и глава региона Сергей Цивилев.

В храмах Кузбасса били в колокола, на протяжении всего дня в регионе будут проходит панихиды по жертвам трагедии на «Листвяжной». Вечером на сцене главной филармонии региона состоится выступление губернаторского симфонического оркестра. На концерте в исполнении камерного хора прозвучит «Реквием» Моцарта.