Траур по погибшим в Бурятии туристам объявили в Зеленогорске

Администрация Зеленогорска в Красноярском крае объявила день траура по погибшим туристам. Их накрыло лавиной в Бурятии.

Все развлекательные мероприятия отменены в Зеленогорске 5 мая. Флаг города приспущен. Об этом говорится на сайте мэрии города.

«Администрация ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование — ИФ) Зеленогорска выражает соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев — Владимира и Виталия Марчиных, Алексея Анопова», — сказано в сообщении.

Погибшие являлись членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн».

Пятерых жителей Зеленогорска 3 мая накрыло лавиной в Бурятии. Все произошло на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут около села Монды в Тункинском районе. Трое туристов погибли. Еще двум — Илье Тибейкину и Константину Волкову — удалось спастись. Сотрудники МЧС на вертолете доставили их в Иркутск. Состояние мужчин оценивалось как удовлетворительное.

Региональное управление Следственного комитета уточнило, что попавшие под снежную лавину путешественники регистрировали свой маршрут.