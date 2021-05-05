Траур по погибшим в Бурятии туристам объявили в Зеленогорске
Администрация Зеленогорска в Красноярском крае объявила день траура по погибшим туристам. Их накрыло лавиной в Бурятии.
Все развлекательные мероприятия отменены в Зеленогорске 5 мая. Флаг города приспущен. Об этом говорится на сайте мэрии города.
«Администрация ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование — ИФ) Зеленогорска выражает соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев — Владимира и Виталия Марчиных, Алексея Анопова», — сказано в сообщении.
Погибшие являлись членами зеленогорского клуба спортивного туризма «Фирн».
Пятерых жителей Зеленогорска 3 мая накрыло лавиной в Бурятии. Все произошло на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут около села Монды в Тункинском районе. Трое туристов погибли. Еще двум — Илье Тибейкину и Константину Волкову — удалось спастись. Сотрудники МЧС на вертолете доставили их в Иркутск. Состояние мужчин оценивалось как удовлетворительное.
Региональное управление Следственного комитета уточнило, что попавшие под снежную лавину путешественники регистрировали свой маршрут.