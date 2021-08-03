Траур по погибшим при взрыве рабочим объявят в Каменске-Шахтинском

День траура по семи погибшим рабочим комбината «Каменский» объявлен 4 августа в Каменске-Шахтинском. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации города.

Взрыв на комбинате произошел 29 июля. В результате сотрудники, которые находились в цехе, где произошло ЧП, получили химические ожоги. Их жизни спасти не удалось.

«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этими людьми. Светлая память о них, как замечательных людях, прекрасных товарищах, будет жить в сердцах всех каменчан», — отметил глава города Владимир Шевченко.

Власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В день траура на всей территории города будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

По данным местного издания 161.ru, после взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В СК официально эту информацию пока не подтверждали.