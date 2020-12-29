Траур по погибшим морякам «Онеги» объявили в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 29 декабря днем траура по погибшим морякам затонувшего судна «Онега». Глава региона также выразил свои соболезнования их родным и близким.

«Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе — день траура. <…> Наши рыбаки не вернулись домой. <...> От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших», — сообщил он в Instagram.

Чибис отметил, что это большая трагедия не только для родных, но и для всего Севера. Кроме того, губернатор поручил выплатить по одному миллиону рублей семьям погибшим и оказать им дополнительную адресную помощь.

Траулер «Онега» затонул утром в понедельник. На судне находились 19 моряков. Выжить удалось только двум членам экипажа. Судьба остальных остается неизвестной, но поиски продолжаются. Специалисты уже обследовали 750 квадратных километров акватории.

Сегодня представитель экстренных служб сообщил, что в районе поиска пропавших были найдены три спасательных круга, но людей в них не было.