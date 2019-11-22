Траур по «пивной владычице»: ученики петербургской школы собрались на флешмоб в поддержку учительницы

Школьники, у которых преподавала историю уволенная «за Twitter» учительница из Санкт-Петербурга, решили поддержать педагога. Подростки предложили всем несогласным с ее уходом облачиться в «траур» и так прийти на уроки. Об этом «360» рассказала одна из учащихся.

Сторонники «пивной владычицы» (так подписан аккаунт Twitter преподавателя — прим. ред.) заявили, что одновременно таким способом выразят сочувствие учителю и собственное негодование происходящим.

«Завтра мы полностью одеваемся в одежду черного цвета. Этот цвет не противоречит установленному дресс-коду в школе. Черный — потому что это самый доступный цвет для нас», — писали дети об акции.

В разосланном сообщении указано, что присоединиться к флешмобу можно независимо от того, учился ли школьник у уволенной за откровенные посты в соцсетях учительницы.

Тем не менее директор петербургской школы № 579 Галина Махотина в интервью сайту радиостанции «Говорит Москва» опровергла проведение такой акции.

«Это неправда. У нас совершенно спокойно проходит учебный процесс. В черном нет никого, чтобы это был какой-то траур или еще что-то, ничего со стороны детей нет», — сказала она.

Махотина связала шумиху, которая поднялась в социальных сетях после увольнения педагога, с переходным возрастом школьников.

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«Школьникам определенного возраста, видимо, очень интересна та тема, которая была затронута в Twitter учителя, о котором мы говорим», — подчеркнула директор учебного заведения.

Она также заметила, что в школе «никогда не было и не будет» унижения людей, а само учебное заведение «очень доброе».

Молодую учительницу истории уволили из-за ее активности в Twitter. В социальных сетях 25-летний преподаватель рассказывала про секс и алкоголь. Ее посты попались на глаза родителям учеников, которые обратились к руководству школы.