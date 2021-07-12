Траулер «Амур» вышел из японского порта и направился в Россию

Российский траулер «Амур», столкнувшийся в конце мая с японской рыболовецкой шхуной, вышел из порта города Момбэцу и направился в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Саппоро.

«Нам поступила информация, что экипажу вернули документы, траулер направился домой. В Японии остался только третий помощник капитана, которому ранее были предъявлены обвинения», — сообщили в пресс-службе.

В начале июня третий помощник капитана «Амура» Павел Добрянский, который стоял на вахте в момент столкновения, был арестован береговой охраной Момбэцу. Службы заподозрили его в халатности и ненадлежащем управлении судном, повлекших гибель людей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона иен (около 10 тысяч долларов).

Траулер «Амур» и шхуна «Хокко-мару — 8» столкнулись в конце мая 2021 года в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо. В результате трое из пяти рыбаков, находившихся на японском судне, погибли. Генеральный консул в Саппоро Сергей Марин заявил, что суда могли столкнуться из-за сильного тумана, который в тот день окутал Охотское море.