Траты россиян вернулись к докризисному уровню

Жители России стали тратить столько же денег, сколько до пандемии коронавируса. Объем платежей по картам в июле 2020 года увеличился на 5% по сравнению с мартом этого года и июлем 2019-го.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные ВТБ, в сети кредитной организации граждане России в июле потратили 209 миллиардов рублей. В основном люди закупаются одеждой и электроникой.

Траты в кафе и ресторанах из-за пандемии нового вируса снизились даже после отмены ограничений на 19%. Россияне предпочитают экономить на общепите и услугах, оплачивать которые стали меньше на 12%.

Онлайн-покупки после снятия жестких ограничений среди россиян по-прежнему в моде — уровень трат на дистанционный шопинг увеличился на 26% по сравнению с мартом.

«Июль стал первым месяцем после марта, когда объем транзакций россиян по картам показал прирост год к году. На это повлияло расширение работы торговых точек и сферы услуг в большинстве регионов страны, а также восстановление платежеспособности граждан», — приводит издание слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Ограничения в России стали снимать после того, как ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Всего с начала пандемии российские медики выявили 866 627 случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 14 490 пациентов.