Траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40% из-за пандемии

Траты людей в России в «черную пятницу» сократились на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят материалы исследования «СберИндекс».

С результатами ознакомился РБК. Из-за эпидемии коронавируса расходы людей в ключевых категориях сократились больше чем на четверть. В сегменте «одежда, обувь и аксессуары» они упали на 44,8%, бытовую технику и электронику стали покупать на 30,5% меньше, а в сегменте «универсальные магазины» траты уменьшились на 27,5%.

Как показало исследование, спрос в «черную пятницу» увеличился в онлайне. Одежду и бытовую технику купили на 42% и 35% больше соответственно. Уточняется, что россияне специально откладывали покупки до дня распродаж.

Количество людей, которые купили игры, онлайн-фильмы, подписки на сервисы и другие цифровые товары увеличилось в 2,3 раза по сравнению с сентябрем и октябрем. Однако из-за скидок средний чек в этой области подрос лишь на 15 %.

Онлайн-магазины, специализирующиеся на продаже одежды и аксессуаров, отметили рост спроса на 25% в черную пятницу. Сумма покупок возросла на 42%. Интернет-маркеты бытовой техники 27 ноября зафиксировали рост покупателей только на 7% по сравнению с предыдущими месяцами. Сумма покупок увеличилась на 35%. Средний чек вырос с 4,5 тысячи до 5,7 тысячи рублей.

По данным другого исследования, число онлайн-покупок в «черную пятницу» в России в этот раз увеличилось на 145 %.