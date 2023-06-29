Общество 29 июня 2023, 18:50 Траты россиян на электронику упали почти вдвое по итогам первого квартала 2023 года

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Траты россиян на электронику и бытовую технику снизились почти в два раза по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные компании Platforma.

Отмечается, что по сравнению с прошлогодними показатели за этот же период падение составило 47%. Аналитики связали такое уменьшение трат с ростом покупок, который был в период новогодних праздников.

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Как сообщило «АБН», специалисты проанализировали данные более восьми миллионов пользователей одного из крупнейших российских банков.