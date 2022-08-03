Траты россиян на аренду электросамокатов увеличились втрое

Траты россиян на аренду электросамокатов увеличились. Такую тенденцию зафиксировали банки, сообщили «Известия».

К примеру, в июне по этой статье расходы клиентов Почта Банка вскочили в три раза по сравнению прошлым годом. У держателей карт МКБ эта статья расходов возросла на 27%.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани чаще всего берут самокаты в аренду. При этом использовать их люди предпочитают не для развлекательных маршрутов, а для коротких поездок до метро или до магазина. В этом году средняя дистанция составляет 1,5–2,5 километра.

При этом с точки зрения регулирования законодательством, активно растущий рынок по-прежнему находится в «серой зоне». Как отметили в Минтрансе, поправки в ПДД еще проходят процедуры согласования.

Безопасность электросамокатов на дорогах региональным властям приходится регулировать самостоятельно. К примеру, в столице для этого используют специальные «медленные зоны». Соглашения с сервисами проката заключают в Петербурге и Казани.

Начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин в июле выступил с предложением о необходимости включения в школьную программу уроков езды на электросамокатах. Он при этом отметил, что подобные вопросы нужно решать на государственном уровне.