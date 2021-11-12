Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти в 2 раза

Россияне потратили на спиртное в период нерабочих дней на 78,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных ОFD.ru.

Нерабочие дни из-за коронавируса ввели в России в период с 30 октября по 7 ноября, однако в некоторых регионах этот режим начал действовать на два дня раньше.

«Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года», — говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что в день перед наступлением периода ограничений соотечественники потратили на алкоголь в пять раз больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в Москве и некоторых других городах алкомаркеты не работали на выходных. Больше всех на продаже спиртного в эти дни заработали аэропорты — выручка выросла на 195% и сетевые магазины — на 75%.

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни помогли переломить ситуацию с коронавирусом. По его словам, за последние две недели рост числа заболевших ковидом снизился на 13%.