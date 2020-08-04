Траты на содержание дорог могут пересмотреть в России

Счетная палата проверила, сколько денег выделяется на содержание автодорог федерального значения. Оказалось, что это миллионы рублей. При этом на региональные трассы уходит гораздо меньше. В связи с этим аудиторы предложили правительству пересмотреть траты.

Выводы о результатах проверки опубликованы на сайте Счетной палаты. Аудиторы выяснили, что на содержание километра дорожной сети федерального значения в 2019 году в среднем тратили 2,2 миллиона рублей. При этом на региональные дороги уходило около 288 тысяч.

На автотрассы регионального или межмуниципального значения выделяли около 29,6% от необходимой суммы. Аудитор Валерий Богомолов считает, что такое положение дел плохо влияет на транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог в разных субъектах страны.

Богомолов отметил, что на законодательном уровне сейчас не указаны ни критерии, по которым определяется сумма на содержание дорог, ни механизм, по которому Росавтодор выделает деньги на содержание трасс.

Законодательно определяется лишь общий норматив выделения средств, который учитывают при формировании федерального бюджета на очередной год. В итоге в разных регионах выделяют разные суммы на содержание дорог.

«В 2019 году наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с нормативной потребностью из проверенных учреждений доведен до ФКУ Упрдор „Забайкалье“ — 51%, наибольший — до ФКУ Упрдор „Прикамье“ (91%)», — рассказал аудитор.

За последние два года доля федеральных дорог, которые соответствуют требованиям, увеличилась на 7%. Речь идет о 84,8% федеральной дорожной сети.

«С региональными дорогами хуже — указанный показатель улучшился только на 1,1% — до 44,2%», — добавил Богомолов.

По результатам проверки Счетная палата предложила Кабмину «пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения».