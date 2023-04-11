Общество 11 апреля 2023, 09:26 Траты на мобильную связь и интернет предложили компенсировать ветеранам боевых действий Депутат Федоров: надо выплачивать компенсации ветеранам за мобильную связь и интернет РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Евгений Федоров выступил с идеей ввести компенсации за домашний интернет и мобильную связь для ветеранов боевых действий. С таким предложением он обратился к главе Минтруда Антону Котякову. Копия письма оказалась в распоряжении RT.

Парламентарий в послании напомнил, что федеральный закон «О ветеранах» дает право участникам боевых действий получать социальную поддержку. В частности, речь идет о компенсации части затрат за ЖКХ, первоочередной установки домашнего телефона.

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При этом закон не предусматривает оплаты государством домашнего интернета и мобильной связи, которыми пользуются многие ветераны. Федоров подчеркнул, что для получивших инвалидность бойцов телефон и интернет являются важными инструментами связи с близкими и родными. Также они помогают при онлайн-покупках и оформлении госуслуг.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральный закон „О ветеранах“ в части введения компенсации 50% затрат на мобильную связь и домашний интернет для ветеранов боевых действий, 100% для ветеранов, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях», — сказано в документе на имя Котякова.

Ранее депутат Иван Сухарев заявил, что можно ввести сбор в размере 1% с коммерческих культурно-массовых мероприятий. По его идее деньги должны пойти в фонд помощи ветеранам специальной военной операции.