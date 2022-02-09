Женщина, родившая младенца в коллекторе в Дзержинске, ранее оставляла старшего 13-летнего сына одного на несколько дней. При этом на детские пособия мать содержала своего сожителя. Об этом рассказали соседи женщины. Знакомые отметили, что ее нельзя назвать хорошей родительницей.

На днях в социальных сетях появилось видео, на котором медики на носилках выносят женщину из коллектора. В пресс-службе городской администрации прокомментировали, что у горожанки на улице начались схватки. Она решила забраться в коллектор и там родила. Мужчина, который сопровождал роженицу, позвонил спасателям, полиции и врачам.

Родившийся ребенок — третий для этой женщины. Сейчас малыша поместили в перинатальный центр. Еще одного двухлетнего мальчика отправили в городскую больницу, а старшего сына — к его родному отцу.

«Бросила сына, его соседи подкармливали… Дети голодали, она просила помощи на работе. Спросите у соседей — они много могут рассказать, вы заплачете от услышанного», — сообщила корреспонденту «РИА Новости» одна из знакомых роженицы.

Еще одна соседка выразила мнение, что эта женщина вообще «не достойна детей». Когда мама уходила гулять, кормить ребят приходилось именно соседям. Знакомые посетовали, что устали оказывать семье роженицы помощь.

В отделе опеки, попечительства и усыновления администрации Дзержинска рассказали, что им уже поступали жалобы на эту семью. Им сообщали, что в месте жительства детей очень грязно, а сама мать позволяет себе напиваться. Однако когда домой к женщине пришли социальные службы, она была трезва.

«С ней была проведена разъяснительная беседа, а семья взята на контроль комиссии по делам несовершеннолетних города Дзержинска. Семья не считается неблагополучной и ранее на учете не стояла», — отметили в отделе опеки.

По сообщениям регионального МВД, картина родов в коллекторе уже установлена. В ведомстве рассказали, что роженица и ее сожитель поссорились с родственниками. Они сначала переселились в хостел. Потом деньги закончились, и пара временно перебралась в коллектор.